84. Bölüm Hayber'in Fethi

Hayberli Yahudiler insanları sürekli müminlere karşı kışkırtıyor ve ellerine geçen her fırsatta Medine'yyi zor durumda bırakıyorlardı.

Müminlerin şehirlerine yürüdüğünü duydukları anda önce buna inanmamışlardı fakat bunun gerçek olduğunu anladıklarında büyük ordularını ittifak kurarak daha da genişlettiler.

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