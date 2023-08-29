9. Bölüm - Ficar Savaşı

Savaşta düşman oklarını toplayarak amcalarına getiren bir peygamber.

"Şüphesiz, Allah (cc) adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.O düşünüp, tutasınız diye size bir öğüt verir. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a (cc) karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil olarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah (cc) yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ya da fesat sebebi yaparak iyice eğilip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah (cc) bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size kıyamet günü elbette açıklayacaktır."

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) dedesinin de vefatından sonra amcası Ebu Talib'in (ra) yanında yaşıyor, Ebu Talib (ra), küçük yiğenini bazı kervan yolculuklarında yanına alıyordu. Bu yolculuklardan birinin ardından Suriye'deki ticaretini bitirdikten sonra daha önceki yalnız yaşamına devam eden yiğeniyle beraber Mekke'ye gider.

🔸 Peygamber Efendimiz (sav) o günlerde genellikle günlerini yalnız geçiriyordu. Çünkü geçimini sağlamak için çobanlık yapıyordu. Fakat son yolculuğundan sonra amcaları Abbas ve Hamza gibi onun da savaş araçlarını kullanmak için eğitimden geçmesi gerektiğini düşünmeye başladılar.

🔸 Hamza güçlü bir yapıya sahipti. Kuvvetli bir yapıya sahip olacağı önceden belliydi. İyi bir güreşçiydi ve iyi kılıç kullanırdı. Peygamberimiz ise ortalama güç ve boyda bir gençti.

🔸 Okçuluğa özel bir yeteneği vardı ve büyük ataları İsmail ve İbrahim gibi iyi bir okçu olma yolundaydı. Bu başarıdaki en büyük rol ise gözlerinin keskin oluşundaydı. Süreya Burcu'nun On iki yıldızını sayabildiği söylenirdi.

🔸 O yıllarda uzun fakat aralıklarla süren Ficar Savaşı'ndan başka önemli bir çatışma olmadı.

🔸Kinâne Kabilesi'nden bir adam birini öldürmüş ve Hayber Kalesi'ne sığınmıştı. Olaylar dizisi her zamanki çöl kurallarına uygundu. Şeref, intikam gerektirirdi. Öldürülenn adamın kabilesi katilin yakınlarına saldırdı.

🔸 Kureyş o sıralarda Kinane'yle müttefik durumdaydı. Savaş üç, dört yıl sürdü. Falkat çatışma beş günden uzun sürmedi.

🔸 Ebu Talib (ra) yiğenini ilk çatışmalardan birine getirdi. Fakat çatışmak için onun çok genç olduğunu düşündü. Bu nedenle onun sadece hedefine ulaşmayan düşman oklarını toplayıp amcalarına getirmesine izin verdiler.

🔸 Ficar Savaşı yerleşik topluluklarla çöl kanunu arasında her zaman var olan hoşnutsuzlukların artmasına yol açmıştı.

🔸 Kureyş'in ileri gelenlerinin çoğun Suriye'ye gitmiş, orada Roma İmparatorluğu'nun uyguladığı kanunları görmüşlerdi. Habeşistan'da da savaşmadan adaleti sağlamak mümkündü. Fakat Arabistan'da suç kurbanı kişinin veya ailesinin hakkını alabileceği bir kanun sistemi yoktu.

🔸 Ficar Savaşı'nın insanları bu tür olayları önlemek için düşünceye sevketmiş olması doğaldı. Fakat bu kez sonuç sadece düşüncelerden ve kelimelerden ibaret kalmayacaktı. Kureyş, bu kez harekete geçmeye hazırdı.

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