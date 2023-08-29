93. Bölüm - Zaferden sonra

Müslümanlar Taiflilerin saldırılarına çok küçük bir orduyla karşılık vermesine rağmen büyük bir zafer kazanmıştı. Peygamber Efendimiz (sav) Taif'ten döndükten sonra umre yaptı ve Medine'ye döndü.

Medine'ye varmadan kısa bir süre önce, Hudeybiye'de gördüklerinden sonra Peygamber Efendimize (sav) bağlılığına şaşıran Urve'ye rastladı. O, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevî zafer haberleri, içinde zaten var olan imanı alevlendirdi ve Peygamber Efendimize (sav) gidip Müslüman oldu.

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