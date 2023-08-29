93. Bölüm - Zaferden sonra

VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
1. Bölüm - Zemzem 29 Ağustos 2023 1. Bölüm
2. Bölüm - Kabe 29 Ağustos 2023 2. Bölüm
3. Bölüm - Vadideki Kureyş 29 Ağustos 2023 3. Bölüm
4. Bölüm - Bir kaybın tekrar bulunuşu 29 Ağustos 2023 4. Bölüm
5. Bölüm - Bir Peygambere duyulan ihtiyaç 29 Ağustos 2023 5. Bölüm
6. Bölüm - Fil Yılı 29 Ağustos 2023 6. Bölüm
7. Bölüm - Çöl 29 Ağustos 2023 7. Bölüm
8. Bölüm - İki Kayıp 29 Ağustos 2023 8. Bölüm
9. Bölüm - Ficar Savaşı 29 Ağustos 2023 9. Bölüm
10. Bölüm - Evlilik Teklifleri 29 Ağustos 2023 10. Bölüm
11. Bölüm - Yuvanın Misafirleri 29 Ağustos 2023 11. Bölüm
12. Bölüm: Kabe'nin yeniden inşası 29 Ağustos 2023 12. Bölüm
13. Bölüm - İlk Vahiy 29 Ağustos 2023 13. Bölüm
14. Bölüm - Namaz 29 Ağustos 2023 14. Bölüm
15. Bölüm - Ey Örtüsüne Bürünen 29 Ağustos 2023 15. Bölüm
16. Bölüm - Kureyş Karşı Çıkıyor 29 Ağustos 2023 16. Bölüm
17. Bölüm - Ebû Zer 29 Ağustos 2023 17. Bölüm
18. Bölüm - Evs ve Hazrec 29 Ağustos 2023 18. Bölüm
19. Bölüm - Ebu Cehil ve Hz. Hamza 29 Ağustos 2023 19. Bölüm
20. Bölüm - Kureyş 29 Ağustos 2023 20. Bölüm
21. Bölüm - Mucize 29 Ağustos 2023 21. Bölüm
22. Bölüm - Kureyş'in İleri Gelenleri 29 Ağustos 2023 22. Bölüm
23. Bölüm - Korku ve Ümit 29 Ağustos 2023 23. Bölüm
24. Bölüm - Hz. Ömer 29 Ağustos 2023 24. Bölüm
25. Bölüm - Kıyamet 29 Ağustos 2023 25. Bölüm
26. Bölüm - Üç soru 29 Ağustos 2023 26. Bölüm
27. Bölüm - Habeşistan 29 Ağustos 2023 27. Bölüm
28. Bölüm - Adil bir kral 29 Ağustos 2023 28. Bölüm
29. Bölüm - Necaşi 29 Ağustos 2023 29. Bölüm
30. Bölüm - Hz. Ömer 29 Ağustos 2023 30. Bölüm
31. Bölüm - Boykot 29 Ağustos 2023 31. Bölüm
32. Bölüm - Boykota İtirazlar ve Ebu Leheb 29 Ağustos 2023 32. Bölüm
33. Bölüm - Cennet ve Ebediyet 29 Ağustos 2023 33. Bölüm
34. Bölüm - Hüzün Yılı 29 Ağustos 2023 34. Bölüm
35. Bölüm - Taif 29 Ağustos 2023 35. Bölüm
36. Bölüm - Senin Yüzünün Nuru 29 Ağustos 2023 36. Bölüm
37. Bölüm - Hüzün Yılından Sonra 29 Ağustos 2023 37. Bölüm
38. Bölüm - Mus'ab Bin Umeyr 29 Ağustos 2023 38. Bölüm
39. Bölüm - Göçler 29 Ağustos 2023 39. Bölüm
40. Bölüm - Suikast 29 Ağustos 2023 40. Bölüm
41. Bölüm - Hicret 29 Ağustos 2023 41. Bölüm
42. Bölüm - Hicret Yolunda 29 Ağustos 2023 42. Bölüm
43. Bölüm - Medine'ye Giriş 29 Ağustos 2023 43. Bölüm
44. Bölüm - Ahenk ve Uyuşmazlık 29 Ağustos 2023 44. Bölüm
45. Bölüm - Kardeşlik ve Nifak 29 Ağustos 2023 45. Bölüm
46. Bölüm - Ezan 29 Ağustos 2023 46. Bölüm
47. Bölüm - Savaş Sesleri 29 Ağustos 2023 47. Bölüm
48. Bölüm - Bedir'e Doğru 29 Ağustos 2023 48. Bölüm
49. Bölüm - Allah'ın Vaadi 29 Ağustos 2023 49. Bölüm
50. Bölüm - Kureyş kibir ve gururla geliyor 29 Ağustos 2023 50. Bölüm
51. Bölüm - Bedir Savaşı 29 Ağustos 2023 51. Bölüm
53. Bölüm - Yenilenlerin geri dönüşü 29 Ağustos 2023 53. Bölüm
54. Bölüm - Esirler 29 Ağustos 2023 54. Bölüm
55. Bölüm - Yahudi kabilesi Beni Kaynuka 29 Ağustos 2023 55. Bölüm
56. Bölüm - Ashab-ı Suffe 29 Ağustos 2023 56. Bölüm
57.Bölüm: Düzensiz saldırılar ve savaş hazırlıkları 29 Ağustos 2023 57. Bölüm
58.Bölüm Uhud Savaşından Önce 29 Ağustos 2023 58. Bölüm
59. Bölüm - Uhud'a yürüyüş 29 Ağustos 2023 59. Bölüm
60. Bölüm - Uhud Savaşı 29 Ağustos 2023 60. Bölüm
61. Bölüm - Uhud Savaşı: Okçular yerlerini terk ediyor 29 Ağustos 2023 61. Bölüm
62. Bölüm - Uhud Savaşı: Okçular yerlerini bıraktıktan sonra 29 Ağustos 2023 62. Bölüm
63. Bölüm - Uhud Savaşı: Yeryüzünde yürüyen bir şehid 29 Ağustos 2023 63. Bölüm
64. Bölüm: Kureyşin Vahşeti 29 Ağustos 2023 64. Bölüm
65. Bölüm - Şehitlerin gömülmesi 29 Ağustos 2023 65. Bölüm
66. Bölüm - Uhud'dan sonra 29 Ağustos 2023 66. Bölüm
67. Bölüm - İntikam kurbanları 29 Ağustos 2023 67. Bölüm
68. Bölüm - Savaş ve barış 29 Ağustos 2023 68. Bölüm
69. Bölüm - Orta yol 29 Ağustos 2023 69. Bölüm
70. Bölüm - Hendek 29 Ağustos 2023 70. Bölüm
71. Bölüm - Hayberin güzelliği 29 Ağustos 2023 71. Bölüm
72. Bölüm - Hendek Savaşı: Kuşatma 29 Ağustos 2023 72. Bölüm
73. Bölüm - Hendek Savaşı 29 Ağustos 2023 73. Bölüm
74. Bölüm - Hendek savunması: Allah'ın yardımı ne zaman 29 Ağustos 2023 74. Bölüm
75. Bölüm: Hendek Savunması: Allah'ın orduları 29 Ağustos 2023 75. Bölüm
76. Bölüm - Kuşatmadan sonra 29 Ağustos 2023 76. Bölüm
77. Bölüm: Münafıklar 29 Ağustos 2023 77. Bölüm
88. Bölüm: Kureyş'in yaşadığı ikilem 29 Ağustos 2023 78. Bölüm
79. Bölüm - Hudeybiye: Barıştan önce 29 Ağustos 2023 79. Bölüm
80. Bölüm - Apaçık bir zafer 29 Ağustos 2023 80. Bölüm
81. Bölüm - Hudeybiye 29 Ağustos 2023 81. Bölüm
82. Bölüm: Elçiler 29 Ağustos 2023 82. Bölüm
83. Bölüm: Hayber yolunda 29 Ağustos 2023 83. Bölüm
84. Bölüm Hayber'in Fethi 29 Ağustos 2023 84. Bölüm
85. Bölüm - Umre ve sonrası 29 Ağustos 2023 85. Bölüm
86. Bölüm - Allah'ın Kılıcı Halid b. Velid 29 Ağustos 2023 86. Bölüm
87. Bölüm - Ölümler ve bir doğum vaadi 29 Ağustos 2023 87. Bölüm
88. Bölüm - Barışın bozulması 29 Ağustos 2023 88. Bölüm
89. Bölüm - Mekke'nin fethi 29 Ağustos 2023 89. Bölüm
90. Bölüm - Büyük Zafer 29 Ağustos 2023 90. Bölüm
91. Bölüm - Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması 29 Ağustos 2023 91. Bölüm
92. Bölüm - Uzlaşmalar 29 Ağustos 2023 92. Bölüm
93. Bölüm - Zaferden sonra 29 Ağustos 2023 93. Bölüm
94. Bölüm: Tebük Seferi 29 Ağustos 2023 94. Bölüm
95. Bölüm - Tebük Seferi'nden sonra 29 Ağustos 2023 95. Bölüm
96. Bölüm - Dereceler 29 Ağustos 2023 96. Bölüm
97. Bölüm - Veda Haccı: İki Emanet 29 Ağustos 2023 97. Bölüm
98. Bölüm - Veda Haccı: Dönüş 29 Ağustos 2023 98. Bölüm
99. Bölüm - Seçim 29 Ağustos 2023 99. Bölüm
100. Bölüm - Cennet 29 Ağustos 2023 100. Bölüm

93. Bölüm - Zaferden sonra

Müslümanlar Taiflilerin saldırılarına çok küçük bir orduyla karşılık vermesine rağmen büyük bir zafer kazanmıştı. Peygamber Efendimiz (sav) Taif'ten döndükten sonra umre yaptı ve Medine'ye döndü.

Medine'ye varmadan kısa bir süre önce, Hudeybiye'de gördüklerinden sonra Peygamber Efendimize (sav) bağlılığına şaşıran Urve'ye rastladı. O, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevî zafer haberleri, içinde zaten var olan imanı alevlendirdi ve Peygamber Efendimize (sav) gidip Müslüman oldu.

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