VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Peygamberler Şehri Kudüs Belgeseli 23 Haziran 2023 | . Bölüm
Kudüs'ün Kısa Tarihi - 1.Bölüm 24 Haziran 2023 | . Bölüm
Kudüs'ün Müslümanlar İçin Önemi - 2.Bölüm 24 Haziran 2023 | . Bölüm
Hz. Ömer Zamanında Kudüs - 3.Bölüm 24 Haziran 2023 | . Bölüm
Kıble Mescidi - 4.Bölüm 24 Haziran 2023 | . Bölüm
Kubbetü’s-Sahra - 5.Bölüm 24 Haziran 2023 | . Bölüm
Mescid-i Aksa’nın Kapıları ve Surları - 6.Bölüm 24 Haziran 2023 | . Bölüm

Hz. Ömer Zamanında Kudüs - 3.Bölüm

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