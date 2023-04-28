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Dedemin Öyküleri 1. Bölüm - Merhamet 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 2. Bölüm 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 3. Bölüm 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 4. Bölüm - Dürüstlük 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 5.Bölüm - Yardımlaşmak 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 6.Bölüm - Sorumluluk 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 7. Bölüm - Dua Etmek 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 8. Bölüm - İsraf Etmemek 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 9. Bölüm - Adaletli Olmak 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 10. Bölüm 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 11.Bölüm - Sevgi ve Saygı 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 12. Bölüm - Çevre Temizliği 28 Nisan 2023 12:04
Dedemin Öyküleri 13. Bölüm - Affetmek 28 Nisan 2023 12:04

Dedemin Öyküleri 7. Bölüm - Dua Etmek

Her bölümde farklı bir hikayenin anlatıldığı Dedemin Öyküleri'nin bu bölümünde "Dua Etmek" kavramı açıklanıyor.

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