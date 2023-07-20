VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Cahit Sıtkı kimdir? 20 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Orhan Veli 19 Temmuz 2023 | . Bölüm

Cahit Sıtkı kimdir?

Cahit Sıtkı Tarancı'yı daha yakından tanıyoruz.

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı daha yakından tanımak ister misiniz?

🔹 Vav Radyo&TV nedir?

Zengin içeriğiyle yetişkinlerden, çocuklara kadar her kesime hitap eden; Kur'an-ı Kerim'den podcaste, İslam tarihinden edebiyata, sanattan sağlığa, dizilerden, çocuklara özel içeriklere kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz içerik platformudur.

App Store, Google Play ve Smart TV'lerden ücretsiz indirerek kullanabilirsiniz.

App Store'dan indirmek için tıklayın
Google Play'den indirmek için tıklayın

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Cuma Sohbeti
-->
Bilim ve Ötesi
-->
İnsan Halleri
-->
Tatlı Ramazanlar
-->
Cümle Kapısı
-->
Namaz Nasıl Kılınır?
-->
Ailede Benden Bize
-->
Ubeydullah Sezikli İlahileri
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı