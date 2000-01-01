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Orhan Veli
Kimdir serisi ile Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'ı daha yakından tanımak ister misiniz?
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