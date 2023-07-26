Eser Eyüboğlu'nun sesinden Parmak Kız

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve şarkıcı Eser Eyüboğlu'nun seslendirdiği Parmak Kız masalı peri tohumuyla dünyaya gelen minik bir kızın yaşadığı uzun yolculuğu ve mücadelesini konu ediyor.

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve şarkıcı Eser Eyüboğlu'nun seslendirdiği Parmak Kız masalı peri tohumuyla dünyaya gelen minik bir kızın yaşadığı uzun yolculuğu ve mücadelesini konu ediyor. Hikayeye göre; evvel zaman içinde hiç çocuğu olmayan bir kadın yaşarmış. Bu kadın çocuğu olmasını çok istediği için bir büyücüye gitmiş. Büyücü kadına çözüm olarak toprağa ekmesi için büyü yaptığı bir tohum tanesi vermiş ve kadın tohumu ekince minik bir kız çocuğuna sahip olmuş. Ama çok zaman geçmeden parmak kız adını verdiği bu minik kız kaçırılmış. Parmak Kız uzun yolculuğunda neler yaşadı? Öğrenmek için Parmak Kız masalını Eser Eyüboğlu'nun seslendirmesiyle buradan dinleyebilirsiniz.