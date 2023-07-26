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Gizem Güneş'in sesinden Prenses ve Bezelye Tanesi 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
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Gizem Güneş'in sesinden Prenses ve Bezelye Tanesi

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve oyuncu Gizem Güneş'in seslendirdiği Prenses ve Bezelye Tanesi gerçek bir prensesle evlenmek isteyen bir prensin, büyülü bezelye tanesi yardımıyla prensesini ararken yaşadığı maceraları konu ediyor.

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve oyuncu Gizem Güneş'in seslendirdiği Prenses ve Bezelye Tanesi gerçek bir prensesle evlenmek isteyen bir prensin, büyülü bezelye tanesi yardımıyla prensesini ararken yaşadığı maceraları konu ediyor. Hikayeye göre; gerçek bir prensesle evlenmek isteyen yakışıklı bir prens varmış. Karşısına çıkan kızlar gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş ama sadece gerçek prenseslerin görebileceği bezelye tanesini hiçbiri görmüyormuş. Aramaktan yorulan prens, prensesini bulmak için mücadelesine devam edecek mi? Öğrenmek için Prenses ve Bezelye Tanesi masalını Gizem Güneş'in seslendirmesiyle buradan dinleyebilirsiniz.

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