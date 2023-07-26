VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Gülçin Hatıhan'ın sesinden Karlar Kraliçesi 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Aydilge'nin sesinden Karlar Kraliçesi 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Dilşad Çelebi'nin sesinden Parmak Kız 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Eser Eyüboğlu'nun sesinden Parmak Kız 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Gizem Güneş'in sesinden Prenses ve Bezelye Tanesi 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Sinan Akçıl'ın sesinden Sihirli Çakmak 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Rüzgar Aksoy'un sesinden Kurşun Asker 26 Temmuz 2023 | . Bölüm

Gülçin Hatıhan'ın sesinden Karlar Kraliçesi

Gerda ve samimi arkadaşı Kay'ın iyilik ve kötülük arasındaki mücadelesini Gülçin Hatıhan'ın sesinden dinleyin.

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