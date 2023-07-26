Rüzgar Aksoy'un sesinden Kurşun Asker

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve oyuncu Rüzgar Aksoy'un seslendirdiği Kurşun Asker masalı, oyuncak bir teneke askerin, oyuncak bir balerine karşı sevgisini ve duygu yüklü macerasını konu ediyor.

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve oyuncu Rüzgar Aksoy'un seslendirdiği Kurşun Asker masalı, oyuncak bir teneke askerin, oyuncak bir balerine karşı sevgisini ve duygu yüklü macerasını konu ediyor. Hikayeye göre; bir zamanlar aynı kutuda yaşayan yirmi beş tane kurşun asker varmış. Bunların hepsi de aynı kurşundan yapıldıkları için kardeşlermiş. Silahları omuzlarında, başları tam karşıya çevrili ve üstlerinde mavili, kırmızılı üniformalarıyla çok güzel gözüküyorlarmış. Kurşun Asker masalını Rüzgar Aksoy'un seslendirmesiyle buradan dinleyebilirsiniz.