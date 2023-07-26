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Sinan Akçıl'ın sesinden Sihirli Çakmak 26 Temmuz 2023 | . Bölüm
Rüzgar Aksoy'un sesinden Kurşun Asker 26 Temmuz 2023 | . Bölüm

Sinan Akçıl'ın sesinden Sihirli Çakmak

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Sihirli Çakmak masalı genç bir adamın, hazinelerden bile değerli olan sihirli bir çakmak bulmasıyla yaşadığı maceraları konu ediniyor.

Hans Christian Andersen'ın yazdığı ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Sihirli Çakmak masalı genç bir adamın, hazinelerden bile değerli olan sihirli bir çakmak bulmasıyla yaşadığı maceraları konu ediniyor. Hikayeye göre; Tom adında genç bir adam yolda yaşlı bir kadınla karşılaşır. Yaşlı kadın Tom'un bir ağaç kavuğuna girmesini ve orada bulunan sihirli bir çakmağı almasını ister. Tom kadının isteğini yerine getirir. Peki bu yaşlı kadın kim ve acaba bulduğu sihirli çakmak Tom'un hayatını değiştirecek mi? Öğrenmek için Sihirli Çakmak masalını Sinan Akçıl'ın seslendirmesiyle buradan dinleyebilirsiniz.

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