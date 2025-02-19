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Ender Doğan İlahileri

Dün Yemyeşil Baharken | Küsmeyeyim Mi Şu Feleğe? | Rahmet-i Rahman

Ender Doğan'ın yorumuyla ilahiler...

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Ender Doğan İlahileri

Dün Yemyeşil Baharken | Küsmeyeyim Mi Şu Feleğe? | Rahmet-i Rahman
Bakıp Cemali Yare | Kadir Allah Nimetine Bin Şükür | Onsekiz Bin Alemin Mustafası
Özen Aşık Özen | Hidayete Ermişiz
Nişangahım Ben Nişangah | Zat-ı Hakta Mahremi | Ey Keremler Kanı
İksir-i Azamdır Nutk-i Ehlullah | Meded Ya Gavsü'l Azam | Düşmüşem Bir Nar-ı Aşka | Gubar-ı Payine Almam Cihanı
Zahid Bizi Tan Eyleme | Yar Yüreğim | Acep Hayran Oldum | Alem Yüzüne Saldı Ziya
İster İsen Bulasın Cananı | Biridâke Yâ Hâlikî | Düştüm Kâbe Yollarına | Öğüt
İbtidâdan Yol Sorarsan | Nice Ağlamayım
Yüzünü Gördüm Dedim | Aşıkız Muhammed'e | Göster Cemâlin Şem'ini | Ya İmâmer Rusli
Aşkın İle Aşıklar Yansın | Âbidân-ı Mustafayız | Şehin Şahı Cihan-Bân-ı Risalet

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