17. Bölüm "Cafer Bin Ebu Talip"
Bu bölümde Mu'te Savaşı'nda şehit düşen sahabi Cafer bin Ebu Talip'in hayatı anlatılıyor
11 Ekim 2022 | 16:50
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