21. Bölüm "Ammar Bin Yasir"

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü Vav TV'de sizlerle…
00:00 Kırk Sahabe
02:00 Ammar Bin Yasir'in Hayatı
06:00 Ammar Bin Yasir'in Müslüman Oluşu
10:00 Müslümanlığını İlan Eden İlk Yedi Kişiden Biri: Ammar B. Yasir
18:00 Ammar B. Yasir'in Ailesi
24:00 Ammar B. Yasir'in Kişiliği
28:00 Ammar B. Yasir'in Hicreti
31:00 Ammar B. Yasir'in Medine Yılları
35:00 Ammar B. Yasir'in İslam'a Katkıları
41:00 Ammar B. Yasir' ve Dört Halife Dönemi
51:00 Ammar B. Yasir ve Kufe Valiliği