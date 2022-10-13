21. Bölüm "Ammar Bin Yasir"

Bu bölümde ilk yedi Müslümandan biri Ammar Bin Yasir'in hayatı anlatılıyor

14 Ekim 2022 | 17:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü Vav TV'de sizlerle…

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Ammar Bin Yasir'in Hayatı

06:00 Ammar Bin Yasir'in Müslüman Oluşu

10:00 Müslümanlığını İlan Eden İlk Yedi Kişiden Biri: Ammar B. Yasir

18:00 Ammar B. Yasir'in Ailesi

24:00 Ammar B. Yasir'in Kişiliği

28:00 Ammar B. Yasir'in Hicreti

31:00 Ammar B. Yasir'in Medine Yılları

35:00 Ammar B. Yasir'in İslam'a Katkıları

41:00 Ammar B. Yasir' ve Dört Halife Dönemi

51:00 Ammar B. Yasir ve Kufe Valiliği

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