27. Bölüm "Halid Bin Velid"

Bu bölümde Seyfullah lakaplı sahabi Halid Bin Velid'in hayatı anlatılıyor

14 Ekim 2022 | 17:54
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Kırk Sahabe'nin 27. bölümüne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Salih Arı konuk oldu.

Prof. Dr. Mehmet Salih Arı bizlere Peygamber Efendimizin (sav) Seyfullah lakabını verdiği, İslam'ın kılıcı, Müslümanların komutanı Halid Bin Velid'in (r.a.) hayatını anlattı. Kırk Sahabe Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor.

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Vav TV'de sizlerle…

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