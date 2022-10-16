28. Bölüm "Abdullah Bin Zübeyr"

Kırk Sahabe'nin 28. bölümüne Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Dadan konuk oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Dadan bizlere genç sahabilerin öncülerinden, ismini doğrudan Peygamber Efendimizden (SAV) Abdullah B. Zübeyr'in hayatını anlattı.
Kırk Sahabe Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe Vav TV'de sizlerle…
00:00 Kırk Sahabe
02:00 Abdullah Bin Zübeyr'in (r.a.) Hayatı
03:30 Abdullah Bin Zübeyr'in Ailesi
07:00 Abdullah B. Zübeyr'in Kabilesi
11:00 "Mescit Güvercini" Abdullah B. Zübeyr
12:30 Abdullah B. Zübeyr'in Gençliği
15:00 Abdullah B. Zübeyr ve Dört Halife Dönemi
22:00 Abdullah B. Zübeyr'in Gençliği
28:00 Abdullah B. Zübeyr ve Cemel Vakası
34:00 Emeviler Devrinde Abdullah B. Zübeyr
50:00 Abdullah B. Zübeyr ve Hilafet Yılları