28. Bölüm "Abdullah Bin Zübeyr"

Kırk Sahabe'nin 28. bölümüne Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Dadan konuk oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Dadan bizlere genç sahabilerin öncülerinden, ismini doğrudan Peygamber Efendimizden (SAV) Abdullah B. Zübeyr'in hayatını anlattı.

Kırk Sahabe Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe Vav TV'de sizlerle…

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Abdullah Bin Zübeyr'in (r.a.) Hayatı

03:30 Abdullah Bin Zübeyr'in Ailesi

07:00 Abdullah B. Zübeyr'in Kabilesi

11:00 "Mescit Güvercini" Abdullah B. Zübeyr

12:30 Abdullah B. Zübeyr'in Gençliği

15:00 Abdullah B. Zübeyr ve Dört Halife Dönemi

22:00 Abdullah B. Zübeyr'in Gençliği

28:00 Abdullah B. Zübeyr ve Cemel Vakası

34:00 Emeviler Devrinde Abdullah B. Zübeyr

50:00 Abdullah B. Zübeyr ve Hilafet Yılları