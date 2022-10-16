29. Bölüm "Hz. Esma"

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00'te Vav TV'de sizlerle…
Sadık dost Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir, babasının vasıtasıyla Müslüman olmuş ve İslam ile ilk müşerref olanlar arasında yer almıştır. Babası, dedesi, oğlu ve eşi sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir ile hicretinde önemli rol oynamış; İslam'ı en iyi anlayan ve yorumlayan sahabilerden biri olarak tanınmıştır. Oğlu Abdullah bin Zübeyr'in giriştiği mücadelede vakarlı duruşuyla ona "doğru yolda olduğu sürece savaştan kaçınmamasını" tavsiye etmiş; onun ölümünün ardından birkaç gün içinde hayata gözlerini yummuştur.
00:00 Kırk Sahabe
02:30 Hz. Ebubekir'in Kızı Hz. Esma
05:30 Hz. Esma'nın Ailesi
10:00 Hz. Esma'nın Mekke Dönemindeki Faaliyetleri
23:00 Emeviler Döneminde Hz. Esma
30:30 Hz. Esma'nın Vefatı
33:00 Hz: Esma'nın Çocukları
39:00 Hz. Esma'nın Şahsiyeti
44:00 Hz. Esma'nın İslamiyeti Kabul Etmesi
50:00 Hz. Esma Hakkında Nazil Olan Ayet