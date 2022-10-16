29. Bölüm "Hz. Esma"

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00'te Vav TV'de sizlerle…

Sadık dost Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir, babasının vasıtasıyla Müslüman olmuş ve İslam ile ilk müşerref olanlar arasında yer almıştır. Babası, dedesi, oğlu ve eşi sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir ile hicretinde önemli rol oynamış; İslam'ı en iyi anlayan ve yorumlayan sahabilerden biri olarak tanınmıştır. Oğlu Abdullah bin Zübeyr'in giriştiği mücadelede vakarlı duruşuyla ona "doğru yolda olduğu sürece savaştan kaçınmamasını" tavsiye etmiş; onun ölümünün ardından birkaç gün içinde hayata gözlerini yummuştur.

00:00 Kırk Sahabe

02:30 Hz. Ebubekir'in Kızı Hz. Esma

05:30 Hz. Esma'nın Ailesi

10:00 Hz. Esma'nın Mekke Dönemindeki Faaliyetleri

23:00 Emeviler Döneminde Hz. Esma

30:30 Hz. Esma'nın Vefatı

33:00 Hz: Esma'nın Çocukları

39:00 Hz. Esma'nın Şahsiyeti

44:00 Hz. Esma'nın İslamiyeti Kabul Etmesi

50:00 Hz. Esma Hakkında Nazil Olan Ayet