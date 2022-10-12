30. Bölüm "Ebu Eyyüb El Ensar"

Kırk Sahabe'de bu hafta "Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Hayatı" konuşuldu. Kırk Sahabe programına bu hafta Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahid Kara konuk oldu.

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00'te Vav Tv'de sizlerle…

Ensarlar arasında İslamiyet'i ilk kabul edenlerden olan Ebu Eyyüb el- Ensari, Müslüman olduktan sonra, Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmayarak onun yaptığı bütün savaşlarda sancağını taşıdı. Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde, onu evinde ağırlamasıyla, İslam aleminde "mihmandar-ı nebi" olarak anılmaya başladı.

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00'te Vav TV'de sizlerle…

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Hayatı

08:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin İslamiyeti Kabulü

18:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Medine Dönemindeki Faaliyetleri

20:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Katıldığı Savaşlar

26:00 Hz. Eyyüb El Ensari' (r.a.) ve Dört Halife Dönemi

31:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Katıldığı Fetihler

34:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Fitne Dönemindeki Tavrı

39:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Hz. Ali'ye Biat Etmesi

42:00 Hz. Ebu Eyyüb El Ensari ve İstanbul Seferi

50:00 Hz. Ebu Eyyüb El Ensari'nin Kişiliği

53:00 Hz. Eyyüb El Ensari'nin (r.a.) Rivayet Ettiği Hadisler