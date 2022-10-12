Kırk Sahabe programında bu hafta Medine'nin ileri gelen kabilelerinden birine mensup olan Sa'd bin Muaz'ın hayatı anlatıldı. Sa'd Bin Muaz, Resul-i Ekrem tarafından gönderilen Mus'ab b. Umeyr'in teklifiyle İslam'ı kabul etmişti. Sa'd Bin Muaz'ın Müslüman oluşu, Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktası olmuştu. Sa'd Bin Muaz, Hicret ile Medine'ye gelen Resul-i Ekrem'e ve diğer muhacirlere sahip çıkmıştı. Peygamber Efendimiz, Sa'd Bin Muaz'ın vefatı ile arşın titrediğini, cenazesine 70 bin meleğin katıldığını ve onun cennet ehlinden olduğunu söylemişti. Peki Sa'd Bin Muaz kimdir? Sa'd Bin Muaz'ın İslam'a katkıları nelerdir? Kırk Sahabe programında Sa'd Bin Muaz'ı İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fatih Sezgin anlattı. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde Kırk Sahabe 31. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kırk Sahabe

01:45 Sa'd Bin Muaz'ın Hayatı

05:00 Ensarın Önde Gelenlerinden: Sa'd B. Muaz

07:30 Sa'd B. Muaz'ın Kabilesi

10:00 Sa'd B. Muaz'ın İslam Öncesi Hayatı

14:00 Sa'd B. Muaz'ın Müslüman Olma Süreci

38:00 Sa'd B. Muaz ve Akabe Biatları

42:00 Sa'd B. Muaz ve Bedir Savaşı

47:00 Sa'd B. Muaz'ın Katıldığı Savaşlar

52:00 Sa'd Bin Muaz ve Hendek Savaşı

54:00 Sa'd Bin Muaz'ın Vefatı

56:00 Sa'd B. Muaz ve Kureyzaoğulları Gazvesi