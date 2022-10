33. Bölüm "Sad Bin Ebu Vakkas"

Sad Bin Ebu Vakkas kimdir? Sad Bin Ebu Vakkas hayatı kısaca... Vav TV'de Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde Sad Bin Ebu Vakkas'ın hayatı anlatıldı. Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Vav Tv'de sizlerle…

Kırk Sahabe programına bu hafta Prof. Dr. Adem Apak konuk oldu... Sad Bin Ebu Vakkas kimdir? Sad Bin Ebu Vakkas hayatı kısaca...

Sa'd bin Ebu Vakkas, Peygamberimizin İslam'ı tebliğinden kısa bir süre sonra Müslüman olan ve cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. İslamiyet'in ilk yıllarında Müslümanlarla alay eden bir müşriki yaraladığı için İslam uğrunda ilk kan akıtan kişi olarak anılan Sa'd, aynı zamanda müşrik Kureyş kervanına ilk oku atan kişidir. Uhud Gazvesi'nde attığı her oku hedefine isabet ettirdiği için Resulullah Efendimiz ona atacağı okları birer birer vermiş ve "Anam babam sana fedâ olsun ey Sa'd, at!" diye iltifat etmiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas, 592 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Nesebi Benî Zühre'den olan babası aracılığıyla Kilâb bin Mürre'de, Benî Ümeyye'den olup İslamiyet'i kabul etmeden ölen annesi Hamne bint Süfyân bin Ümeyye aracılığıyla Abdümenâf bin Kusay'da Hz. Peygamber'in (sav) nesebiyle birleşir. Dedesi Vüheyb bin Abdümenâf bin Zühre, Resul-i Ekrem'in (sav) annesinin amcası olduğu için Resulullah (sav), Sa'd'a "dayı" diye hitap ederdi. 17 veya 19 yaşında iken İslamiyet'i kabul etmesi üzerine annesi dininden dönmediği sürece onunla konuşmamaya ve yemek yememeye ant içti; fakat Sa'd dininden dönmeyeceğini söyledi.

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın Hayatı

06:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın Kabilesi

21:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın Medine Dönemindeki Faaliyetleri

25:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın Katıldığı Seriyyeler

32:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın Askeri Görevleri

36:00 Sad b. Ebu Vakkas'ın İdareciliği

43:00 Aşere-i Mübeşşere Olan Sahabilerden : Sa'd B. Ebu Vakkas

49:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın İdareciliği

51:00 Sa'd b. Ebu Vakkas'ın İç Çatışmalar Karşısındaki Tutumu

55:00 Sa'd B. Ebu Vakkas'ın Vasiyeti ve Vefatı