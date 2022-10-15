34. Bölüm "Zeyd Bin Sabit"

Zeyd bin Sabit kimdir? Zeyd bin Sabit'in rivayet ettiği hadisler nelerdir? Zeyd bin Sabit kaç dil biliyor? Zeyd bin Sabit nasıl din öğrendi? Zeyd bin Sabit Kur'an-ı bir araya getiren komisyonun başkanı mıdır?

Kırk Sahabe programına bu hafta Doç. Dr. Ömer Cide konuk oldu.

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe Vav TV'de sizlerle…

00:00 Zeyd Bin Sabit'in (r.a.) Hayatı

06:00 Zeyd Bin Sabit'in Ailesi

11:00 Vahiy Katibi Alim Sahabi Zeyd B. Sabit

16:00 Zeyd B. Sabit'in Katıldığı Savaşlar

21:00 Zeyd B. Sabit'in İlmi Kişiliği

45:00 Hulefa'-yı Raşidin Döneminde Zeyd B. Sabit

51:00 Zeyd B. Sabit'in Şahsiyeti