35. Bölüm "Übey Bin Kab"

Peygamber Efendimiz tarafından "Kur'an okuyanların efendisi" ve "ensarın efendisi" lakaplarıyla övüldü. Aynı zamanda hicretten sonra sonra ilk vahiy katibi olma şerefine nail oldu. Übey bin Ka'b, Allah ve Resulü katında kimsenin erişemeyeceği büyük iltifatlara mazhar oldu.

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00'te Vav TV'de sizlerle…

Kırk Sahabe'ye bu hafta Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç konuk oldu.

00:00 Kırk Sahabe

04:00 Übey B. Ka'b'ın İslam Öncesi Hayatı

08:00 Übey B. Ka'b'ın İslamı Kabul Süreci

12:00 Hz. Peygamber'e Katiplik Yapan Sahabi: Übey B. Ka'b

16:00 Kur'an'a Hizmetleriyle Tanınan Sahabi: Übey B. Ka'b

19:00 Übey B. Ka'b ve Hz. Ebubekir Dönemi

22:00 İlk üç halife döneminde Übey B. Ka'b

25:00 Übey B. Ka'b'ın Üstlenmiş Olduğu Görevler

28:00 Übey B. Ka'b'ın Hz. Osman Dönemindeki Faaliyetleri

32:00 Übey B. Ka'b'ın Toplum İçindeki Konumu

42:00 Übey B. Ka'b'ın Vefatı

Übey B. Ka'b Kimdir?

📌Yesrib'de (Medine) doğan Übey bin Ka'b, Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandı. Müslüman olmadan önce okuma yazmayı öğrenip Tevrat'ı inceledi. Yahudilerden yeni bir peygamberin geleceğini öğrendi.

▶ Nübüvvetin 12. yılına Peygamber Efendimiz ile 6 Medinelinin, Mina'da bir araya gelip görüşmesiyle gerçekleşen I. Akabe Biatı'ndan sonra, Mus'ab bin Umeyr vasıtasıyla İslam ile şereflendi. Ardından yetmiş kişi ile İkinci Akabe Biatı'nda bulundu ve Müslümanlığını Peygamber Efendimizin huzurunda teyit etti.

▶ Peygamber Efendimizin hükümdar ve emirlerle yaptığı yazışmaları kaleme alan sır katiplerinden biriydi. Bundan dolayı, O'na gelen mektupları okur, gönderilecek mektupları sonuna da "Übey bin Kâ'b tarafından yazılmıştır" cümlesini eklerdi. Böylece katiplerin mektup sonunda imza atma geleneğini başlattı.

▶ Bedir'den Taif muhasarasına kadar bütün gazalardan yer alan Übey bin Ka'b, buralarda pek çok kahramanlık gösterdi.

▶ Peygamberimiz tarafından hem Medineli Müslümanlara hem de şehre gelen yabancı heyet mensuplarına Mescid-i Nebevî'de Kur'an öğretmesi için görevlendirildi.

▶ Aynı zamanda Benî Kudaa, Benî Huzeym, Benî Uzre ve Benî Sa'd kabilelerinden zekâtların toplanması gibi resmi görevlerde bulundu.

📌Peygamberimiz devrindeki sayılı hafızlardan biriydi. Her yedi günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi.

▶ Kur'an'a olan bu bağlılığı sayesinde Peygamberimizin takdirine mazhar oldu. Nitekim, Efendimiz "Ümmetim en iyi Kur'an okuyanı Übey'dir" buyurmuştu.

▶ Allah Resulü, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenmelerini tavsiye ederdi. Buhari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Kur'an-ı şu dört kişiden alınız. Bunlar: Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mesud, Salim Mevla Ebu Huzeyfe ve Muaz bin Cebel'dir."

▶Semavî kitaplara dair geniş bilgisi olan Übey bin Ka'b, Kur'an-ı Kerîm'in tefsirinde sahabelere hocalık yapardı. Peygamberimiz tarafından "ensarın efendisi" (seyyidü'l-ensâr)ve "Kur'an okuyanların efendisi" (seyyidü'l-kurrâ) lakaplarıyla övüldü.

▶ Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadığı için vahiyler hakkında teferruatlı bilgiye sahipti.

▶Bir rivayete göre Beyyine suresi nazil olduğunda Resulullah (sav), "Ey Übey! Allah bana, sana Kur'an okumamı emretti" buyurdu. Übey (ra), "Allah benim adımı zikretti mi?" diye sorduğunda, Peygamberimiz (sav), "Evet, mele-i âlâdaki isminle ve nesebinle zikretti" diye cevap verdi. Übey bin Ka'b, sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Bu şeref sahabelerden sadece Übey'e nasip olmuştur. *Mele-i âlâ: Genellikle seçkin meleklerin oluşturduğu yüce topluluk

▶ Kur'an'a bağlı sahabe, Allah ve Resulü katında büyük iltifatlara mazhar oldu. Hz. Peygamber, ondan namazda ayetleri karıştırdığında kendisini uyarmasını istedi.