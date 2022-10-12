36. Bölüm "Hz. Hüseyin"

Peygamber Efendimizin torunu olan Hz. Hüseyin, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğluydu. Hz. Hüseyin, hem babası Hz. Ali'ye hem de ağabeyi Hz. Hasan'a karşı hıyanetlerine şahit olduğu Kufeliler tarafından büyük bir ihanete uğradı. Peki, Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi? Hz. Hüseyin'in hayatı.. Kırk Sahabe'nin 36. bölümüne Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Apak konuk oldu. Prof. Dr. Adem Apak bizlere genç sahabilerin öncülerinden, ismini doğrudan Peygamber Efendimizin (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in hayatını anlattı.

Kırk Sahabe Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 15.00'te Vav TV'de sizlerle…

Peygamber Efendimizin torunu olan Hz. Hüseyin, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğluydu. Babası Hz. Ali'nin ölümünün ardından hilafet makamı nedeniyle çıkan fitnenin tam ortasında kalmıştı. Hz. Hüseyin, hem babası Hz. Ali'ye hem de ağabeyi Hz. Hasan'a karşı hıyanetlerine şahit olduğu Kufeliler tarafından büyük bir ihanete uğradı. İktidar hırsı ile gerçekleştirilen bu katliam, İslam tarihinin siyasi anlamdaki kırılma noktalarından biri oldu ve tarihe "Kerbela hadisesi" olarak geçti. Peki, Hz. Hüseyin kimdir? Hz. Hüseyin nasıl şehit edildi? Hz. Hüseyin'in hayatı... Hz. Hüseyin kimdir?

Peygamber Efendimizin torunu, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğlu olan Hz. Hüseyin, 10 Ocak 626'da Medine'de doğdu. Doğduğu zaman Peygamber Efendimiz, ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını, kulağına bizzat ezan okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akîka kurbanı kestirip Hz. Fâtıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi.

İLK İKİ HALİFE DÖNEMİNDEKİ OLAYLARDA YER ALMADI

Hz. Hüseyin, ağabeyi Hasan ile birlikte tâbiînden Ebû Abdurrahman es-Sülemî'den kıraat öğrendi; dedesiyle annesinden ve babasından, ayrıca Hz. Ömer'den ve diğer bazı sahabelerden sekiz hadis rivayet etti. Hz. Hüseyin de ağabeyi Hasan gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almadı. Hz. Osman zamanında Saîd b. Âs'ın Kûfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabeyi ile birlikte katıldı.

BABASI HZ. ALİ'NİN BÜTÜN SEFERLERİNE KATILDI

Hz. Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hz. Ali tarafından yine ağabeyi ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirildi. Babasının halifeliği sırasında Hz. Hüseyin Kûfe'ye giderek onun bütün seferlerine katıldı; şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat etti. Bu arada Hz. Hasan Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de itirazının reddedilmesi üzerine vazgeçti ve beraberinde Medine'ye gitti. Daha sonra Hz. Hüseyin bu anlaşma dolayısıyla Muaviye'nin tahsis ettiği yıllık 2 milyon dirhemi onun vefatına kadar aldı ve daima ağabeyinin yanında bulundu.

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Hz. Hüseyin'in Doğumu

11:00 Raşid Halifeler Döneminde Hz. Hüseyin

17:00 Hz. Hasan'ın Hz. Muaviye ile anlaşması

36:00 Hz. Hüseyin ve Yezid'in Hilafet Mücadelesi

41:00 Hz. Hüseyin'in Kufe Yolculuğu

49:00 Ubeydullah B. Ziyad'ın Kufe Valiliğine Atanması

51:00 Hz. Hüseyin'in Müslim B. Akil'in Ölüm Haberini Öğrenmesi

53:00 Hz. Hüseyin'in Kerbela'ya Gidişi