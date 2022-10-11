39. Bölüm "Selman-ı Farisi"

Kırk Sahabe'de bu hafta Selman-ı Farisi'nin hayatı konuşuldu. Selman- Farisi kimdir? Selman-ı Farisi nasıl Müslüman oldu? Selman-ı Farisi'nin hayatı... İran asıllı sahabi Selman-ı Farisi'nin hayatı...

Kırk Sahabe'ye bu hafta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Halil Ortakcı konuk oldu. Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor.

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe Vav TV'de sizlerle…

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Selman-ı Farisi'nin Hayatı

05:30 İslamiyet'i Kabul Eden İran Asıllı İlk Sahabe: Selman-ı Farisi

28:00 Selman- Farisi'nin Hürriyetine Kavuşması

34:00 Selman-ı Farisi'nin Hendek Savaşı'ndaki Rolü

36:00 Selman-ı Farisi'nin Katıldığı Savaşlar

53:00 Selman-ı Farisi'nin Kişiliği

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