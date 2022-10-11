40. Bölüm "Enes Bin Malik"

Hz. Peygamber'e (S.A.V.) hizmetiyle tanınan sahabi, Enes Bin Malik'in hayatı anlatılıyor

11 Ekim 2022 | 17:02
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Vav TV'de Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kırk Sahabe programında bu hafta Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Hz. Peygamber'e hizmetiyle tanınan sahabe, Enes Bin Malik'in hayatı anlatıldı.

Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe Vav TV'de sizlerle…

Kırk Sahabe'ye bu hafta Doç. Dr. Mahmut Kelpetin konuk oldu.

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Hz. Peygamber'e hizmetiyle tanınan sahabe: Enes Bin Malik

05:00 Enes Bin Malik'in Hayatı

14:00 Enes Bin Malik'in Kabilesi

32:00 Enes Bin Malik'in Medine Dönemindeki Faaliyetleri

38:00 Enes Bin Malik ve Raşid Halifeler Dönemi

46:00 Enes Bin Malik'in Emeviler Dönemindeki Faaliyetleri

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