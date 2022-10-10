41. Bölüm "Ümmü Haram"

Vav TV'de Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kırk Sahabe programında bu hafta Doç. Dr. Mehmet Şimşir'in katkılarıyla Hz. Peygamber'e hizmetiyle tanınan sahabe, Ümmü Haram'ın hayatı anlatıldı. Peygamber Efendimizi (sav) dünya gözü ile gören ve mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız, en ince detayları ile anlatıyor. Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde birbirinden değerli hocalarımızın anlatımıyla Kırk Sahabe her hafta Salı günü 13.00'te Vav TV'de sizlerle…

Ümmü Haram kimdir?

📌Medine'deki Hazrec kabilesinin Benî Neccar koluna mensuptu. Enes İbni Malik'in teyzesi, Bi'rimaûne hadisesinde şehit düşen Haram İbni Milhan'ın da kız kardeşiydi.

▶ Hz. Peygamber'in (sav) Medine'ye hicretinden evvel Müslüman oldu. Resulullah (sav) Kuba'ya geldiğinde onu sevinçle karşılayıp biat etti.

📌İslam'a hayatını adayan sahabelerden olan Ümmü Haram, Uhud ve Huneyn gibi savaşlarında yer alarak geri hizmette bulundu.

▶ Ümmü Haram, Peygamber Efendimizin (sav) süt halasıydı ve onun için "annemden sonraki annem" derdi. Bundan dolayı Resulullah kendisini ona yakın hisseder, Kuba Mescidi'ne gittiğinde evine misafir olurdu. Orada yemek yer, öğle uykusuna yatar, hazır bulunanlara nafile namaz kıldırırdı.

00:00 Kırk Sahabe

02:00 Ümmü Haram'ın kabilesi

09:00 Ümmü Haram'ın İslamiyeti kabülü

12:30 Ümmü Haram'ın Ailesi

22:00 "Hala Sultan" diye bilinen sahabe: Ümmü Haram

42:00 Hz. Peygamberin müjdesine mazhar olan sahabe: Ümmü Haram

48:00 Kıbrıs fethinde Ümmü Haram'ın Rolü