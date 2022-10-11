8. Bölüm "Ebu Ubeyde Bin Cerrah"

🔷 Kırk Sahabe'ye bu hafta Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Adıgüzel konuk oldu. Prof. Dr. Adnan Adıgüzel, bizlere Bedir Savaşı'nda yaşadığı olay neticesinde ayetin inmesine vesile olan sahabi, ümmetin emini Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın hayatını anlattı.
Ümmetin emini Ebu Ubeyde B. Cerrah'ın (r.a.) hayatından önemli kısımların anlatıldığı Kırk Sahabe'de bu hafta üzerinde durulan konu başlıkları şöyle:
Hz. Ebu Ubeyde'nin İslam'a Katkısı
Hz. Ebu Ubeyde'nin Katıldığı Savaşlar
"Ebu Ubeyde, (r.a.) Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamberin Yüzüne Batan Miğfer Parçalarını Dişleriyle Çekerken Ön Dişleri Kırıldı."
Hz. Ebu Ubeyde'ye Neden Ümmetin Emin'i Denilmiştir?
Hz. Ebu Ubeyde'nin İslam'a Katkısı
Hz. Ebu Ubeyde ve Dört Halife Dönemi
Hz. Ebu Ubeyde'nin (r.a) Halife Seçimindeki Etkisi
Hz. Ebu Ubeyde ve Şam
Hz. Ebu Ubeyde'nin Katıldığı Savaşlar
Hz. Ebu Ubeyde ve Kudüs'ün Fethi
Hz. Ebu Ubeyde ve Amvas Vebası
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr