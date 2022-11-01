18. Bölüm " İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri"

Sahabenin faydalı bilgi dediği bilgi nedir?

02 Kasım 2022 | 15:56
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Selçukludan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla 18. bölümüyle sizlerle...

Açık Medeniyet'te bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 🟦 İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri

00:10 🟦 İslam'da Bilgi Anlayışının Oluşumu ve Hatasız Şekilde Aktarılması

10:00 🟦 Ashab Döneminde İlim Dendiğinde Ne Anlaşılıyor?

13:00 🟦 Okunan vahiy ve okunmayan vahiy ne demektir?

🟦 Sahabenin İlim Anlayışı Nasıldı?

🟦 Peygamber Efendimizin Sünnetini Nasıl Anlamalıyız?

🟦 Sahabenin Faydalı Bilgi Dediği Bilgi Nedir?

🟦 İlm-i Nafi Ne Demektir?

🟦 Sahabenin Bilgiyi Ele Alışı Nasıldı?

🟦 Peygamber Efendimiz'den Tevarüs Eden Bilgi Sonraki Nesillere Nasıl Aktarılıyor?

🟦 Asr-ı Saadet ve sahabe döneminde bilginin aktarılması ile ilgili alınan tedbirler nelerdi?

🟦 İslam Medeniyetinde İsnad

🟦 Bir İsnad Medeniyeti : İslam

🟦 Hz. İsa'nın

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