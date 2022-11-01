20. Bölüm "Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı"

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet'te bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Medine, Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı

02:00 Medine Sözleşmesi Nasıl Adlandırılmalı?

03:30 Medine Sahifesi Denildiğinde Ne Anlaşılmalıdır?

06:00 Muhammed Hamidullah Neden Medine Sözleşmesini Medine Anayasası Olarak İsimlendirilmiştir?

08:30 Prof. Dr. Tahsin Görgün

11:00 Hicret Edildiği Zaman Medine'nin Toplumsal Yapısı Nasıl Bir Durumdaydı?

14:00 Medine Sözleşmesi Kimler Arasında, Niçin Yapılmıştır?

23:00 Prof. Dr. Recep Şentürk

30:00 Prof. Dr. Tahsin Görgün

33:00 Son Peygamberin İmar ve İhya Ettiği Şehir: Medine

37:00 Müslümanların Kafirlerle İlişkisi

46:00 Prof. Dr. Tahsin Görgün

57:30 Medine Sözleşmesinin İçeriği ve Tarihi Değeri

01:09:00 Ahir Zaman Peygamberinin Medine'de Bulunmasının Oluşturduğu Fark Nedir?

01:11:30 Prof. Dr. Recep Şentürk

01:15:00 Sulh Kavramının Önemi

01:20:00 Tarihi ve Hukuki Yönüyle: Medine Sözleşmesi

01:30:00 Medine Sözleşmesinin İçeriği ve Tarihi Değeri

01:50:00 Medine Sözleşmesi'nden Günümüze Çıkarılacak Ders Nedir?