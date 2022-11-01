21. Bölüm "Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler"

Medeniyeti medeniyet yapan değerler nelerdir? Cafer bin EbuTalib'in İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i (sav) nasıl anlattı?

Açık Medeniyet'te bu hafta İslam Medeniyeti'nin evrenselliği konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler

07:00 Cafer Bin Ebu Talib'in İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i Anlatması

20:00 İslam'ı İncelerken Yapılan Hatalar

30:00 Veda Hutbesinin İslam Medeniyeti Açısından Önemi Nedir?

35:00 İnsan Hakları ve Eşitlik

45:00 Veda Hutbesinde Altı Çizilen Hususlar

56:00 Bir Dinin Mensupları Evrensel Bir Yaklaşım İnşa Edebilirler mi?

01:00:00 İslam Hukuku Bütün İnsanlığı Kapsar mı?

01:26:00 İnsan Hakları ve Eşitlik