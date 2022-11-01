21. Bölüm "Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler"

Veda Hutbesi'nin İslam medeniyeti açısından önemi nedir?

01 Kasım 2022 | 19:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

Medeniyeti medeniyet yapan değerler nelerdir? Cafer bin EbuTalib'in İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i (sav) nasıl anlattı?

Açık Medeniyet'te bu hafta İslam Medeniyeti'nin evrenselliği konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler

07:00 Cafer Bin Ebu Talib'in İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i Anlatması

20:00 İslam'ı İncelerken Yapılan Hatalar

30:00 Veda Hutbesinin İslam Medeniyeti Açısından Önemi Nedir?

35:00 İnsan Hakları ve Eşitlik

45:00 Veda Hutbesinde Altı Çizilen Hususlar

56:00 Bir Dinin Mensupları Evrensel Bir Yaklaşım İnşa Edebilirler mi?

01:00:00 İslam Hukuku Bütün İnsanlığı Kapsar mı?

01:26:00 İnsan Hakları ve Eşitlik

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

28. Bölüm "Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet"
28. Bölüm "Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet" 02 Kasım 2022 | 16:13
30. Bölüm "Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet"
30. Bölüm "Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet" 02 Kasım 2022 | 16:16
32. Bölüm "İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı"
32. Bölüm "İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı" 02 Kasım 2022 | 16:18
33. Bölüm "Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı"
33. Bölüm "Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı" 02 Kasım 2022 | 16:23
34. Bölüm Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri"
34. Bölüm "Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri" 02 Kasım 2022 | 16:25
35. Bölüm " Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam"
35. Bölüm " Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam" 02 Kasım 2022 | 16:31
36. Bölüm "Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi"
36. Bölüm "Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi" 02 Kasım 2022 | 16:31
38. Bölüm " Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi"
38. Bölüm " Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi" 02 Kasım 2022 | 16:45