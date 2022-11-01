22. Bölüm "Medeniyet ve Ahlak İlişkisi"

Evrensel ahlak ilkelerinin kaynağı nedir?

01 Kasım 2022 | 19:39
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Evrensel ahlak ilkelerinin kaynağı nedir? Nefse ve şeytana yönelteceğimiz isyan ahlakı nedir? Ahlak olmadan medeniyet olabilir mi?

Açık Medeniyet programında bu hafta "Medeniyet ve Ahlak İlişkisi" konuşuldu.

Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Açık Medeniyet, 22. bölümüyle yayında...!

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Medeniyet ve Ahlak İlişkisi

08:00 Ahlak ve İrade

12:00 Ahlak ve Din İlişkisi

15:00 Evrensel Ahlak İlkelerinin Kaynağı Nedir?

22:00 Hangi Güç Kişiyi Menfaate Değil Ahlaki Değere Yöneltir?

30:00 Nefse ve Şeytana Yönelteceğimiz İsyan Ahlakı Nedir?

35:00 Ahlak Olmadan Medeniyet Olabilir mi?

45:00 Hz. Peygamber'in Ahlaki Misyonu

01:10:00 Medeniyet ve Ahlak İlişkisi

01:18:00 Hz. Peygamber'in Toplumu İnşası

01:40:00 Şeriat ve Ahlak İlişkisi

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