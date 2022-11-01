23. Bölüm "Ahlak ve Özgürlük"

Ahlak ve özgürlük kavramlarına nasıl bakmalıyız? Özgürlüğün temelinde ne var? İslam özgürlük kavramına nasıl bakıyor? Modern bireyin özgürlüğü mümkün mü? Özgürlük ve hürriyet kavramı arasındaki fark nedir?

Açık Medeniyet programında bu hafta "Ahlak ve Özgürlük" kavramları konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet 23. bölümüyle Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Ahlak ve Özgürlük

05:45 Özgürlüğün Temelinde Ne Var?

25:00 Ahlak ve Özgürlük İlişkisi

30:00 İslam Özgürlük Kavramına Nasıl Bakıyor?

36:00 Özerk Olmak Ne Anlama Gelir?

50:00 Bireysel Özerklik Meselesi

52:00 Modern Bireyin Özgürlüğü Mümkün mü?

54:00 Özgürlük ve Hürriyet Kavramı Arasındaki Fark Nedir?

01:15:00 Özgürlüğün Bir Sınırı Var mı?

01:23:00 İslam'da Ahlak Anlayışı

01:32:00 İslam Düşüncesinde Özgürlük Kavramı ve Bireyin Özgürlüğü