24. Bölüm "İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı"

İslam medeniyetinin ahlak anlayışı nasıl? Emanet bilinci ve ahlak anlayışı nasıl olmalı? İslam Medeniyetinde fütüvvet nedir? Fütüvvet kavramı ne ifade eder? Açık Medeniyet programında bu hafta İslam Medeniyeti'nde Fütüvvet kavramı konuşuldu.
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet 24. bölümüyle Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
07:00 Peygamber Efendimizin Tüm Dünyaya Bıraktığı Ahlak Anlayışı Nasıldır?
13:00 İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı
21:00 Emanet Bilinci ve Ahlak Anlayışı
26:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması
28:00 İslam Medeniyetinde Fütüvvet Nedir?
30:00 Fütüvvet Kavramı Ne İfade Eder?
35:00 Fütüvvet Ahlakı Nedir?
01:00:00 Gençliğin Yasası: Fütüvvetname
01:11:00 Fütüvvet: Edep Üzerine Kurulan Değerler Sistemi
01:20:00 Fütüvvetnameler Ne Anlatır?