24. Bölüm "İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı"

İslam medeniyetinin ahlak anlayışı nasıl? Emanet bilinci ve ahlak anlayışı nasıl olmalı? İslam Medeniyetinde fütüvvet nedir? Fütüvvet kavramı ne ifade eder? Açık Medeniyet programında bu hafta İslam Medeniyeti'nde Fütüvvet kavramı konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet 24. bölümüyle Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

07:00 Peygamber Efendimizin Tüm Dünyaya Bıraktığı Ahlak Anlayışı Nasıldır?

13:00 İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı

21:00 Emanet Bilinci ve Ahlak Anlayışı

26:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması

28:00 İslam Medeniyetinde Fütüvvet Nedir?

30:00 Fütüvvet Kavramı Ne İfade Eder?

35:00 Fütüvvet Ahlakı Nedir?

01:00:00 Gençliğin Yasası: Fütüvvetname

01:11:00 Fütüvvet: Edep Üzerine Kurulan Değerler Sistemi

01:20:00 Fütüvvetnameler Ne Anlatır?