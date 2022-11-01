25. Bölüm "Fütüvvet ve Medeniyet"

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet 25. bölümüyle Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Fütüvvet ve Medeniyet
06:20 Dünyada Yazılmış İlk Fütüvvetname
12:00 Fütüvvet Ahlakı
16:00 İlk Fütüvvet Kitabı
23:00 Güzel Huy ve Ahlakla Bezenmek Nedir?
40:00 Fütüvvet Ahlakı Üzerine Örnekler
59:00 İnsanlık Tarihi Boyunca Fütüvvet
01:25:00 Fütüvvet Ahlakı Üzerine Örnekler
01:34:00 İnsanda Fütüvvet Ahlakı Nasıl Oluşur?