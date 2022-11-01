25. Bölüm "Fütüvvet ve Medeniyet"

İnsanda fütüvvet ahlakı nasıl oluşur?

01 Kasım 2022 | 19:44
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Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet 25. bölümüyle Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Fütüvvet ve Medeniyet

06:20 Dünyada Yazılmış İlk Fütüvvetname

12:00 Fütüvvet Ahlakı

16:00 İlk Fütüvvet Kitabı

23:00 Güzel Huy ve Ahlakla Bezenmek Nedir?

40:00 Fütüvvet Ahlakı Üzerine Örnekler

59:00 İnsanlık Tarihi Boyunca Fütüvvet

01:25:00 Fütüvvet Ahlakı Üzerine Örnekler

01:34:00 İnsanda Fütüvvet Ahlakı Nasıl Oluşur?

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