26. Bölüm "Ahlak ve Medeniyet İlişkisi"

Fütüvvet ehli nasıl olmalıdır? Fütüvvet ahlakı nasıl anlaşılmalıdır? Toplumda #fütüvvet ahlakı nasıl anlaşılmalı ve yaşanmalı?

Açık Medeniyet programında bu hafta "Fütüvvet Ahlakı Anlaşılması" ana başlığı altında fütüvvete ve medeniyetimize dair birçok konu ele alındı.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

#AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

10:00 Ahlak ve Medeniyet İlişkisi

14:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması

17:00 Fütüvvet Ahlakıyla İrtibat

27:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması ve Yaşanması

32:00 Fütüvvet Ahlakının Davranışlar Üzerindeki Etkisi

42:00 İnsanların ıslahı için affetmek mi, cezalandırmak mı daha etkilidir?

55:00 Toplumda Fütüvvet Ahlakı

01:30:00 Fütüvvet Ehli Nasıl Olmalıdır?

01:39:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması ve Yaşanması

01:41:00 Fütüvvetin Kurumsallaşması