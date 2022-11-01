27. Bölüm "Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması"

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
Açık Medeniyet'in bugünkü konuğu İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naoki Yamamoto oldu.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Dr. Naoki Yamamoto
04:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması
07:00 Fütüvvet Ahlakıyla İrtibat
10:00 Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi
14:00 Samuray Kültüründe Kılıcın Sembolü
15:30 Dr. Naoki Yamamoto kimdir?
26:00 Açık Medeniyet Fikrinin Tesiri
29:30 Çay Seromonisi Kültürü
45:00 Samuray Kültürünün Kaynağı Nedir?
50:00 Evrensel Kavramların Japon Kültüründeki Yeri
01:00:00 Fütüvvet Kuralları
01:10:00 Fütüvvetin Kurumsallaşması
01:20:00 Fütüvvet ve Evrensel Ahlak Prensipleri
01:33:00 Japonya'da İslam Kültürünün Yeri