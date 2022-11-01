27. Bölüm "Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması"

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

Açık Medeniyet'in bugünkü konuğu İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Naoki Yamamoto oldu.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Dr. Naoki Yamamoto

04:00 Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması

07:00 Fütüvvet Ahlakıyla İrtibat

10:00 Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi

14:00 Samuray Kültüründe Kılıcın Sembolü

15:30 Dr. Naoki Yamamoto kimdir?

26:00 Açık Medeniyet Fikrinin Tesiri

29:30 Çay Seromonisi Kültürü

45:00 Samuray Kültürünün Kaynağı Nedir?

50:00 Evrensel Kavramların Japon Kültüründeki Yeri

01:00:00 Fütüvvet Kuralları

01:10:00 Fütüvvetin Kurumsallaşması

01:20:00 Fütüvvet ve Evrensel Ahlak Prensipleri

01:33:00 Japonya'da İslam Kültürünün Yeri