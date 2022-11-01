28. Bölüm "Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet"

Fütüvvet kitaplarında ve ahlak literatüründe nasıl bir metod takip edilmiştir? Fıkıh ve hukuka indirgenebilir mi? Ef'al ve ahval nedir? Mayani ve malayani davranış nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

#AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Fütüvvet kitaplarında ve ahlak literatüründe nasıl bir metod takip edilmiştir?

07:45 Fütüvvet Ahlakı

10:00 Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet

13:45 Fıkıh hukuka indirgenebilir mi?

18:00 Fıkıh ve Fütüvvet İlişkisi

24:00 Fütüvvet Ahlakının Kuralları

25:30 Ef'al ve Ahval Nedir?

35:00 Mayani ve Malayani Davranış Nedir?

42:00 Fütüvvet Ahlakının Kuralları

01:07:00 İlimlerin Ortaya Çıkışı

01:15:00 Fütüvvet: Edep Üzerine Kurulan Değerler Sistemi

01:21:00 İlimden Marifete Geçiş

01:30:00 Fütüvvet Anlayışının Kendine Has Kavramları

01:34:00 Fütüvvet Anlayışındaki Hürriyet İle Günümüz Anlayışındaki Hürriyetin Farkı

01:42:00 Fütüvvet Kurallarının Özeti