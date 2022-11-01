28. Bölüm "Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet"

Fütüvvet kitaplarında ve ahlak literatüründe nasıl bir metod takip edilmiştir? Fıkıh ve hukuka indirgenebilir mi? Ef'al ve ahval nedir? Mayani ve malayani davranış nedir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
#AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Fütüvvet kitaplarında ve ahlak literatüründe nasıl bir metod takip edilmiştir?
07:45 Fütüvvet Ahlakı
10:00 Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet
13:45 Fıkıh hukuka indirgenebilir mi?
18:00 Fıkıh ve Fütüvvet İlişkisi
24:00 Fütüvvet Ahlakının Kuralları
25:30 Ef'al ve Ahval Nedir?
35:00 Mayani ve Malayani Davranış Nedir?
42:00 Fütüvvet Ahlakının Kuralları
01:07:00 İlimlerin Ortaya Çıkışı
01:15:00 Fütüvvet: Edep Üzerine Kurulan Değerler Sistemi
01:21:00 İlimden Marifete Geçiş
01:30:00 Fütüvvet Anlayışının Kendine Has Kavramları
01:34:00 Fütüvvet Anlayışındaki Hürriyet İle Günümüz Anlayışındaki Hürriyetin Farkı
01:42:00 Fütüvvet Kurallarının Özeti