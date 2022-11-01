29. Bölüm "Anadolu İrfanı ve Fütüvvet"

Fütüvvet ne anlama gelir? #Fütüvvet ehlinin mertebeleri nelerdir? Fütüvvet ruhunun dini temelleri nelerdir? Fütüvvet ehlinin özellikleri nelerdir?

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AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Anadolu İrfanı ve Fütüvvet

04:30 İlk Fütüvvetname: Burgazi Fütüvvetnamesi

11:00 "Fütüvvet" Ne Anlama Gelir?

16:00 İslami Dönemde "Fütüvvet"

18:30 Ahilikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet

22:30 Fütüvvet - Namelerde Ahlak

36:00 Fütüvvet Ehlinin Mertebeleri

59:00 Ahilikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet

01:05:00 Fütüvvet Ruhunun Dini Temelleri

01:08:00 Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı

01:16:00 Fütüvvet Ehlinin Özellikleri

01:29:00 Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı

01:40:00 Fütüvvet Ehlinin Özellikleri