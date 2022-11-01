29. Bölüm "Anadolu İrfanı ve Fütüvvet"

Fütüvvet ruhunun dini temelleri nelerdir?

02 Kasım 2022 | 16:05
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Fütüvvet ne anlama gelir? #Fütüvvet ehlinin mertebeleri nelerdir? Fütüvvet ruhunun dini temelleri nelerdir? Fütüvvet ehlinin özellikleri nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Anadolu İrfanı ve Fütüvvet

04:30 İlk Fütüvvetname: Burgazi Fütüvvetnamesi

11:00 "Fütüvvet" Ne Anlama Gelir?

16:00 İslami Dönemde "Fütüvvet"

18:30 Ahilikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet

22:30 Fütüvvet - Namelerde Ahlak

36:00 Fütüvvet Ehlinin Mertebeleri

59:00 Ahilikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet

01:05:00 Fütüvvet Ruhunun Dini Temelleri

01:08:00 Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı

01:16:00 Fütüvvet Ehlinin Özellikleri

01:29:00 Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı

01:40:00 Fütüvvet Ehlinin Özellikleri

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