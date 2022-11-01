29. Bölüm "Anadolu İrfanı ve Fütüvvet"

Fütüvvet ne anlama gelir? #Fütüvvet ehlinin mertebeleri nelerdir? Fütüvvet ruhunun dini temelleri nelerdir? Fütüvvet ehlinin özellikleri nelerdir?
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AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
03:00 Anadolu İrfanı ve Fütüvvet
04:30 İlk Fütüvvetname: Burgazi Fütüvvetnamesi
11:00 "Fütüvvet" Ne Anlama Gelir?
16:00 İslami Dönemde "Fütüvvet"
18:30 Ahilikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet
22:30 Fütüvvet - Namelerde Ahlak
36:00 Fütüvvet Ehlinin Mertebeleri
59:00 Ahilikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet
01:05:00 Fütüvvet Ruhunun Dini Temelleri
01:08:00 Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı
01:16:00 Fütüvvet Ehlinin Özellikleri
01:29:00 Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı
01:40:00 Fütüvvet Ehlinin Özellikleri