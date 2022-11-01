İslam Medeniyetinin üstüne kurulduğu ahlak prensipleri nelerdir? Fütüvvet ahlakı içerisinde iyilik nedir? Kişi nefsi ile nasıl cenk eder?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet
08:00 Anadolu'nun Bilinen İlk Türkçe Manzum Fütüvvetnamesi: Şeyh Eşref B. Ahmed
10:30 Şeyh Eşref B. Ahmed'in Fütüvvetnamesi
34:00 "Modern Dünyanın Sorunu Allah'ı Unutan İnsanların Kendini de Unutması"
43:00 İslam Medeniyetinin Üstüne Kurulduğu Ahlak Prensipleri
52:00 Fütüvvet Ahlakı İçerisinde İyilik Nedir?
59:00 Cenab-ı Hakk'ın Huzurunda Yaşamak
01:07:00 Allah İle Dost Olmak Ne Demek?
01:09:00 Gönül, Akıl ve Nefis Kavramları
01:18:00 Kişi Nefsi İle Nasıl Cenk Eder?
01:22:00 Günümüzde İslam Dünyasının En Önemli Sorunu: Ümitsizlik
01:26:00 Ümitsizlik: Nefsin İnsan Önüne Koyduğu En Önemli Bahane