İslam Medeniyetinin üstüne kurulduğu ahlak prensipleri nelerdir? Fütüvvet ahlakı içerisinde iyilik nedir? Kişi nefsi ile nasıl cenk eder?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet

08:00 Anadolu'nun Bilinen İlk Türkçe Manzum Fütüvvetnamesi: Şeyh Eşref B. Ahmed

10:30 Şeyh Eşref B. Ahmed'in Fütüvvetnamesi

34:00 "Modern Dünyanın Sorunu Allah'ı Unutan İnsanların Kendini de Unutması"

43:00 İslam Medeniyetinin Üstüne Kurulduğu Ahlak Prensipleri

52:00 Fütüvvet Ahlakı İçerisinde İyilik Nedir?

59:00 Cenab-ı Hakk'ın Huzurunda Yaşamak

01:07:00 Allah İle Dost Olmak Ne Demek?

01:09:00 Gönül, Akıl ve Nefis Kavramları

01:18:00 Kişi Nefsi İle Nasıl Cenk Eder?

01:22:00 Günümüzde İslam Dünyasının En Önemli Sorunu: Ümitsizlik

01:26:00 Ümitsizlik: Nefsin İnsan Önüne Koyduğu En Önemli Bahane