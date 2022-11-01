31. Bölüm "Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma"

Gönül, akıl ve nefsin arka planında nasıl bir insan anlayışı var? Nefis insanın karşısına nasıl çıkar? Hristiyanlığa göre insanın en temel çatışması nedir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
#AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
01:00 Anadolu İrfanı ve Hz. Peygamber
10:00 Gönül, Akıl ve Nefsin Arka Planında Nasıl Bir İnsan Anlayışı Var?
19:45 Gönül, Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma
25:00 Nefis İnsanın Karşısına Nasıl Çıkar?
30:00 İnsanın Maneviyat Yoluna Girmesindeki Engel: Ümitsizlik
52:00 Hristiyanlığa Göre İnsanın En Temel Çatışması
57:00 Modern Dünyada İnsanın İç Çatışmaları
01:30:00 Gönül, Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma