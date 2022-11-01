31. Bölüm "Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma"

Gönül, akıl ve nefsin arka planında nasıl bir insan anlayışı var? Nefis insanın karşısına nasıl çıkar? Hristiyanlığa göre insanın en temel çatışması nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

#AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

01:00 Anadolu İrfanı ve Hz. Peygamber

10:00 Gönül, Akıl ve Nefsin Arka Planında Nasıl Bir İnsan Anlayışı Var?

19:45 Gönül, Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma

25:00 Nefis İnsanın Karşısına Nasıl Çıkar?

30:00 İnsanın Maneviyat Yoluna Girmesindeki Engel: Ümitsizlik

52:00 Hristiyanlığa Göre İnsanın En Temel Çatışması

57:00 Modern Dünyada İnsanın İç Çatışmaları

01:30:00 Gönül, Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma