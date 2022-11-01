32. Bölüm "İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı"

Doğru bilgiye ulaşmak için doğru soru nedir? Doğru bilgiyi bulmak için soru sorma adabı nasıl olmalı? Soru sorarken maksadımız ne olmalı? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
03:00 İslam Medeniyetinde Soru Cevap Yöntemi İle Eğitim Metodu
08:00 İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı
14:00 Sual ve Mesele Arasındaki Derin İrtibat
18:00 Soru Sorma Adabı: Araştırma ve İlmi Faaliyet
27:00 Doğru Bilgiye Ulaşmak İçin Doğru Soru Nedir?
35:00 Doğru Bilgiyi Bulmak İçin Soru Sorma Adabı Nasıl Olmalı?
45:00 Modern Dünyada Yanlış Bir Şekilde Sorulan Sorular
01:05:00 Soru Sorarken Maksadımız Ne Olmalı?
01:15:00 Modern Dünyanın Putları
01:19:00 Post Modern Dönemin En Önemli Putu: Heva
01:23:00 Hak ve Hakikat Arasındaki İlişki