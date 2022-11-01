32. Bölüm "İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı"

Doğru bilgiye ulaşmak için doğru soru nedir? Doğru bilgiyi bulmak için soru sorma adabı nasıl olmalı? Soru sorarken maksadımız ne olmalı? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 İslam Medeniyetinde Soru Cevap Yöntemi İle Eğitim Metodu

08:00 İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı

14:00 Sual ve Mesele Arasındaki Derin İrtibat

18:00 Soru Sorma Adabı: Araştırma ve İlmi Faaliyet

27:00 Doğru Bilgiye Ulaşmak İçin Doğru Soru Nedir?

35:00 Doğru Bilgiyi Bulmak İçin Soru Sorma Adabı Nasıl Olmalı?

45:00 Modern Dünyada Yanlış Bir Şekilde Sorulan Sorular

01:05:00 Soru Sorarken Maksadımız Ne Olmalı?

01:15:00 Modern Dünyanın Putları

01:19:00 Post Modern Dönemin En Önemli Putu: Heva

01:23:00 Hak ve Hakikat Arasındaki İlişki