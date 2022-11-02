33. Bölüm "Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı"

İslami ilimlerde ahlakın yeri nedir?

02 Kasım 2022 | 16:22
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Günümüzde ilimlerin ayrıştırılmasında ahlakın yeri nedir? İslami ilimlerde ahlakın yeri nedir? Çok katmanlı ahlak günümüzde neyi ifade ediyor? Şeriat ahlakı nedir? Tarikat ahlakı nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

Açık Medeniyet 33. bölümüyle sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı

09:00 Günümüzde İlimlerin Ayrıştırılmasında Ahlakın Yeri

13:00 Çok Katmanlı Hayat Anlayışı

17:00 İslami İlimlerde Ahlakın Yeri

26:00 Ahlakın Bilimle İlişkisinin Kesilmesi

57:00 Çok Katmanlı Ahlak Günümüzde Neyi İfade Ediyor?

01:04:00 Şeriat ahlakı nedir?

01:07:00 Ahlakın Üç Seviyesi: Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat

01:20:00 Çok Katmanlı Ahlak Anlayışının Temelleri

01:24:00 Tarikat Ahlakı Nedir?

01:30:00 Şeriat ve Tarikat İlişkisi

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