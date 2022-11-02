34. Bölüm "Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri"

Toplumsal ahlakın temel ilkesi nedir?

02 Kasım 2022 | 16:25
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Toplumsal ahlakın temel ilkesi nedir? Toplumsal ahlak ve hukuk anlayışı nedir? Nefsin insanlara verilmesinin hikmeti nedir? Çok katmanlı ahlak günümüzde neyi ifade ediyor?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

AçıkMedeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

Açık Medeniyet 34. bölümüyle sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

08:00 Toplumsal ahlakın temel ilkesi nedir?

17:00 Toplumsal ahlak ve hukuk anlayışı

25:00 Nefsin insanlara verilmesinin hikmeti

42:00 Sahte ikilemler kıskacında tek boyutlu modern hayat

56:00 Milli irade ve egemenlik anlayışı

01:02:00 Nefsin ve ahlakın mertebeleri

01:05:00 Şeriatın üç direği: İlim, amel ve ihlas

01:11:00 Çok katmanlı ahlak günümüzde neyi ifade ediyor?

01:16:00 Ahlakın dört seviyesi: Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat

01:27:00 Hakikatin yansımaları nasıl görülür?

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