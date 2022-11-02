35. Bölüm " Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam"

İlim ve din arasında nasıl bir ilişki vardır?

02 Kasım 2022 | 16:28
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İlim ve din arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi olarak isimlendirilmiştir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

Açık Medeniyet 35. bölümüyle sizlerle...!

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Bir ilim medeniyeti olarak İslam

04:00 İslam'ın ve diğer medeniyetlerin ilme bakışı

07:30 Ahlakı mümkün kılan zemin olarak ilim

10:00 İlmin farklı mertebeleri nelerdir?

14:00 İlim ve din arasında nasıl bir ilişki vardır?

16:00 Neden İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi olarak isimlendirilmiştir?

29:00 İlim: Varlıklar Arasındaki İlişkileri Bilmek

35:00 İslam Alimlerine Göre "Bilmek" Nedir?

40:00 Bilimde doğrulanabilirlik ve yanlışlanabilirlik nedir?

57:00 Bilim için doğru tanım nedir?

01:14:00 Toplumların lehine ve aleyhine olan ilim faaliyetleri

01:21:00 Bir ilim medeniyeti olarak İslam

01:23:00 Tekvini emir nedir?

01:31:00 Teklifi emir nedir?

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