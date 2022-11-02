36. Bölüm "Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi"

Varlık, bilgi ve ahlak kavramlarına filozofların yaklaşımları nelerdir? Türk düşünce felsefesi var mı? Teoman Duralı'nın Türkiye'yi bir ümit kaynağı olarak görme gerekçeleri nelerdir? Teoman Duralı'nın felsefeye katkıları nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

Açık Medeniyet'e bu hafta Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç konuk oldu.

Açık Medeniyet 36. bölümüyle sizlerle...!

00:00 Açık Medeniyet

04:00 Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi

13:00 Teoman Duralı'nın Felsefe Anlayışı

17:00 Türkiye'deki ve Dünyadaki Felsefe Tartışmaları

21:00 Varlık, Bilgi ve Ahlak Kavramlarına Filozofların Yaklaşımları

31:00 Batı Felsefesinde Varlık Tartışması

38:00 Teoman Duralı'nın Varlık ve Ahlak Kavramlarına Yaklaşımı

42:00 Mahmut Kaya'nın Teoman Duralı'ya Yazdığı Şiir: Sevgili Teoman'a

45:00 Teoman Duralı'nın Çağdaş Küresel Medeniyet Kitabı

50:00 Teoman Duralı'nın Düşünce Mirası

59:00 Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi

01:08:00 Türk Düşünce Felsefesi Var mı?

01:20:00 Teoman Duralı'nın Türkiye'yi Bir Ümit Kaynağı Olarak Görme Gerekçeleri

01:26:00 Teoman Duralı'nın Felsefeye Katkıları

01:34:00 Teoman Duralı'nın Talebelerine İlmi Mirası