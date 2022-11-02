37. Bölüm "Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü"

Medeniyet inşa edici olarak sünnetin rolü nedir? Ashabın ilim anlayışı nasıldı? Mütevatir ilim nedir? İcmanın toplumdaki rolü nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü

06:00 İlim Olarak Din: Dinin Hayat Düzeninin Kaynağı Olması

21:00 Medeniyet İnşa Edici Olarak Sünnet

27:00 Ashabın İlim Anlayışı

31:00 İslam ve Dünya Görüşü

01:06:00 Mütevatir İlim Nedir?

01:11:00 Bilginin Kaynağı ve Konusu Olarak Din