37. Bölüm "Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü"

Medeniyet inşa edici olarak sünnetin rolü nedir? Ashabın ilim anlayışı nasıldı? Mütevatir ilim nedir? İcmanın toplumdaki rolü nedir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü
06:00 İlim Olarak Din: Dinin Hayat Düzeninin Kaynağı Olması
21:00 Medeniyet İnşa Edici Olarak Sünnet
27:00 Ashabın İlim Anlayışı
31:00 İslam ve Dünya Görüşü
01:06:00 Mütevatir İlim Nedir?
01:11:00 Bilginin Kaynağı ve Konusu Olarak Din