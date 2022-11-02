Sezai Karakoç'un medeniyet düşüncesi nedir? Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti algısı nasıldı? Sezai Karakoç'un geleneğe olan bakışı nasıldı? Sezai Karakoç'un siyaset anlayışı nasıldı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet'e bu hafta Yazar Yüksel Kanar konuk oldu.

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi

04:00 Sezai Karakoç'un "Masal Şiiri"

12:00 Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti Algısı

35:00 Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu

39:00 İnsanlığın Dirilişi ve İslam'ın Dirilişi Arasındaki İrtibat

47:00 Sezai Karakoç Düşüncesinde "Zaman Mefhumu"

53:00 Sezai Karakoç'un Geleneğe Olan Bakışı

01:04:00 Sezai Karakoç'un "Yitik Cennet" Kitabı

1:25:00 Sezai Karakoç'un Medeniyet Anlayışı

01:27:00 Sezai Karakoç'un Siyaset Anlayışı

01:34.00 Sezai Karakoç'un Gelecek Tasavvuru