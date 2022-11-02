Sezai Karakoç'un medeniyet düşüncesi nedir? Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti algısı nasıldı? Sezai Karakoç'un geleneğe olan bakışı nasıldı? Sezai Karakoç'un siyaset anlayışı nasıldı?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet'e bu hafta Yazar Yüksel Kanar konuk oldu.
Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi
04:00 Sezai Karakoç'un "Masal Şiiri"
12:00 Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti Algısı
35:00 Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu
39:00 İnsanlığın Dirilişi ve İslam'ın Dirilişi Arasındaki İrtibat
47:00 Sezai Karakoç Düşüncesinde "Zaman Mefhumu"
53:00 Sezai Karakoç'un Geleneğe Olan Bakışı
01:04:00 Sezai Karakoç'un "Yitik Cennet" Kitabı
1:25:00 Sezai Karakoç'un Medeniyet Anlayışı
01:27:00 Sezai Karakoç'un Siyaset Anlayışı
01:34.00 Sezai Karakoç'un Gelecek Tasavvuru