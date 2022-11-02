39. Bölüm "Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu"

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu

05:00 "Karakoç'a Göre Ruhun Dirilişi Metafiziği Savunmaktır"

11:15 "Herhangi bir söz, peygamberimizi anlatınca kıymet kazanır"

52:00 Sezai Karakoç ve Ruhun Dirilişi

01:17:00 "Sezai Karakoç'un hicreti manevi ve entelektüeldir"

01:25:00 Sezai Karakoç Düşüncesinde Nebevi Hikmetle İrtibat