Günümüzde İslam ve Batı ilişkisi nasıl bir açılım gerçekleştirdi? Karakoç, İslam'ın Doğu medeniyetleriyle olan ilişkisine nasıl bakıyor? Batılılaşma iflas etmiş midir? Karakoç'a göre düşünce, sanat ve aksiyonda diriliş nasıl gerçekleşir?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Açık Medeniyet
03:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı
24:00 İslam'ın Dirilişi Kavramının Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi
28:00 Sezai Karakoç ve İslam'ın Dirilişi
44:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı
46:00 Günümüzde İslam ve Batı İlişkisi Nasıl Bir Açılım Gerçekleştirdi?
52:00 Karakoç, İslam'ın Doğu Medeniyetleriyle Olan İlişkisine Nasıl Bakıyor?
55:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı
01:05:00 Batılılaşma İflas Etmiş midir?
01:23:00 Karakoç'a Göre Düşünce, Sanat ve Aksiyonda Diriliş Nasıl Gerçekleşir?
01:28:00 Sezai Karakoç'ta İslami Dirilişin Farklı Boyutları