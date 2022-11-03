40. Bölüm "Sezai Karakoç ve İslam'ın Dirilişi"

İslam'ın dirilişi kavramının küresel bağlamda değerlendirilmesi nasıl olmalı?

03 Kasım 2022 | 11:11
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Günümüzde İslam ve Batı ilişkisi nasıl bir açılım gerçekleştirdi? Karakoç, İslam'ın Doğu medeniyetleriyle olan ilişkisine nasıl bakıyor? Batılılaşma iflas etmiş midir? Karakoç'a göre düşünce, sanat ve aksiyonda diriliş nasıl gerçekleşir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı

24:00 İslam'ın Dirilişi Kavramının Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi

28:00 Sezai Karakoç ve İslam'ın Dirilişi

44:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı

46:00 Günümüzde İslam ve Batı İlişkisi Nasıl Bir Açılım Gerçekleştirdi?

52:00 Karakoç, İslam'ın Doğu Medeniyetleriyle Olan İlişkisine Nasıl Bakıyor?

55:00 Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı

01:05:00 Batılılaşma İflas Etmiş midir?

01:23:00 Karakoç'a Göre Düşünce, Sanat ve Aksiyonda Diriliş Nasıl Gerçekleşir?

01:28:00 Sezai Karakoç'ta İslami Dirilişin Farklı Boyutları

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